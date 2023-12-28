دراسة أكاديمية بجنوب الوادي تتوصل إلى محلول لإزالة الرواسب

توصل الباحث على همام، مدير مدير الرقابة و الجودة بمصنع سكر أرمنت بمحافظة الأقصر، إلى محلول تنظيف عالى الكفاءة وتم الرمز له (EDX-R ) لإزالة الرواسب من أجسام المبخرات بكفاءة تكاد تصل الى 100%، و قد تم تسجيل براءة إختراع فى مكتب البراءات المصرى بأكاديمية البحث العلمي تحت رقم 2019122024 بتاريخ 19/12/2019.

حيث أنه يمكن استثمار هذه الطريقة من خلال فتح افاق جديدة فى ازالة الرواسب من اسطح أنابيب التبخير بالمبخرات و الغلايات و المراجل و وأنظمة التبريد الموجودة و القائمة فى العديد من الصناعات و تطبيقها علي نطاق صناعي ما يعني تحقيق وفر ملموس في الطاقة المستخدمة فى التسخين وحل المشكلة البيئية الناجمة عن استخدام الصودا المحلول المستخدم حاليا في إزالة الرواسب و توفير في معدات الكرش كطريقة ميكانيكية. و هو ما يتوافق رؤية مصر 2023 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقش الباحث علي عبد السلام علي همام- مدير الرقابة و الجودة بمصنع سكر أرمنت و عنوان الرسالة ( منع وازالة تكوين الرواسب من أنابيب التبخير في صناعة السكر في مصانع قصب السكر، بكلية العلوم فى جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس.

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور خالد بن الوليد- عميد كلية العلوم والدكتور محمد إسماعيل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا و البحوث.

وأشرف على الرسالة، الدكتور محمود خضارى معله أستاذ الكيمياء التحليلية و نائب رئيس الجامعة السابق و الدكتورة صفاء النحاس عباس أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية و الدكتور أحمد نصر الله مدير المعامل بمصنع سكر قوص.

و شارك في التحكيم كل من الدكتور محمد نجيب راشد - أستاذ الكيمياء التحليلية البيئية بكلية العلوم بأسوان و الدكتور أحمد فاروق الحسينى- أستاذ الكيمياء و عميد كلية الصيدلة جامعة الوادى الجديد.

وأشار " خضارى " ان الرسالة نتاج تعاون مثمر بين قطاع الصناعة ممثلة في شركة السكر و الصناعات التكاملية و الجامعة و ذلك لإيجاد حل لبعض المشكلات الصناعية و منها رواسب التبخير .

و بدأ الباحث عرض نتائجه مقدما الشكر جامعة جنوب الوادي التى وفرت الإمكانات البحثي لإنجاز الرسالة و كذلك قدم الشكر للواء عصام البدوى- رئيس مجلس إدارة شركات السكر لدعمه للبحث العلمى و تشجيعه المستمر لربط البحث العلمى بالقطاع الصناعى و تشجيعه الباحثين من مصانع الشركة لتسجيل موضوعات بحثية تقدم حلولا لمشكلات قائمه.