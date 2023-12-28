ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، القبض على الفنان محمد نجاتي، على خلفية صدور حكم بحبسه سنة في اتهامه بإصدار شيك دون رصيد.

القبض علي الفنان محمد نجاتي في الجيزة|التفاصيل الكاملة .



وقد أُلقي القبض على الفنان محمد نجاتي لصدور أحكام ضده في قضايا شيكات، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.



وأفادت التحريات الأولية، بأن الشرطة ضبطت “نجاتي” في كمين أمني، وبفحصه تبين صدور قرار بحبسه سنة على ذمة القضية رقم 1880 لسنة ٢٠٢٠ حصر ٢٢٥٧ لسنة ٢٠٢٠.

وتم عرض الفنان محمد نجاتي على النيابة العامة، حيث تقدم باستشكال في النيابة من قبل المحامي الخاص به على أحكام الحبس في قضايا الشيكات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.