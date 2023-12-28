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الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نصائح ذهبية للحوامل

نصائح مهمة للحوامل
نصائح مهمة للحوامل

يجب على الأمهات الحوامل إتباع قواعد معينة للسلوك والتغذية والملابس، مع ضرورة الذهاب إلى الطبيب واستشارته في كل أمر يتعلق بالحمل وصولًا إلى التحضير للولادة.

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دراسة توضح سبب الغثيان لدى الحوامل

نصائح مهمة للحوامل

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز النصائح المهمة للحوامل..

 

- الإمتناع عن القلق من دون سبب

العديد من النساء قادرات على الإفراط في التفكير في أنفسهن يوما بعد يوم. ماذا لو بدأ المخاض مبكرًا، وماذا لو أصبحت أمًا سيئة، وماذا لو كنت أفعل شيئًا خاطئًا الآن. لا داعي للذعر، استمع إلى جسدك واستمتع باللحظة وسوف يمر هذا الوقت السحري بسرعة، ولن تلاحظ ذلك حتى.

- عدم الخوف من إجراء الموجات فوق الصوتية

مجرد إجراء طبي ضروري لمساعدتك في مراقبة نمو طفلك.

- لا تفكري في علامات التمدد

علامات التمدد ليست هي النتيجة الأكثر متعة للحمل، لذا حاولي منعها قدر الإمكان رطبي بشرتك بالكريمات والزيوت.

- شراء وسادة الحوامل

صدقيني، قريبًا جدًا ستجدين أنه من غير المريح النوم في معظم الأوضاع التي نمت فيها أثناء عدم حملك بعد لذلك، لجعل حياتك أسهل ومساعدة جسمك على الاسترخاء ليلاً، قم بإجراء عملية شراء تشتد الحاجة إليها أنت بالتأكيد لن تندم على ذلك.

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الجريدة الورقية