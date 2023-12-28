إيرادات فيلم الخميس اللي جاي لعمرو عبد الجليل لا تتخطى الـ4 ملايين منذ عرضه

حصد فيلم الخميس اللي جاي، بطولة النجوم عمرو عبدالجليل ومي كساب، إجمالي إيرادات 3.885.928، في شباك التذاكر، وذلك منذ طرحه بمختلف دور العرض السينمائي.

أسباب تأجيل العرض الخاص لفيلم الخميس اللي جاي

وكان صناع فيلم "الخميس اللي جاي"، قد قرروا إلغاء العرض الخاص للفيلم، بعد تطورات الأحداث في غزة وفلسطين.

فيلم الخميس اللي جاي

وكتب الفنان حسام داغر حينها: "نتفهم بألم عميق الأحداث الأليمة والهجمات الأخيرة التى طالت غزة، ونشعر بألم شديد للمأساة التي ألمت بالكثير من الأبرياء، تعبيرًا عن تضامننا وحزننا العميق".

وأضاف: "نعلن نحن فنانين العمل والشركة المنتجة، عن قرارنا بإلغاء العرض الخاص لفيلم الخميس اللى جاى الذى كان مقررًا إقامته وتم إلغاؤه بسبب هذه الأحداث المأساوية".

وتابع: "في هذه اللحظة الصعبة، تبقى حياة البشر واحتياجاتهم الأساسية أمرًا أهم بكثير من أي نشاط ترفيهي. نؤمن بأهمية توحيد الجهود لدعم الجهود الإنسانية وتقديم المساعدة للضحايا وعائلاتهم".

وأردف: "يظل فيلم "الخميس اللي جاي" جزءًا من تعبيرنا الفني والإبداعي، وسنعلن عن تاريخ مستقبلي للعرض للصحفيين بمجرد تحسن الأوضاع وتهدئة التوتر، لكن الفيلم موجود في قاعات السينمات من اليوم للجمهور بشكل عام نتمني أن يقوم بالدور المنوط به وهو الترويح عن النفوس وسط هذه المشاحنات".

فيلم الخميس اللي جاي

واختتم حسام داغر حديثه بقوله: "نشعر بأسف عميق لجمهورنا الكريم وللجميع الذين عبّروا عن دعمهم لهذا العرض، نتطلع للعمل معكم في المستقبل ومشاركتكم تجارب فنية جديدة، بصفتنا مجتمعًا فنيًا ولكن إنسانيًا في المقام الأول نهيب بالجميع بضرورة دعم الأشخاص المتأثرين والجهود الإنسانية في هذا الوقت الصعب".

أبطال فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي، يضم نخبة مميزة من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وحسام داغر، ومحمد طعيمة، ومحمد حسني، وعمرو القاضي، وعبير منير، وإيمان السيد، وسليمان عيد، وهو من إخراج حسن صالح، وتأليف الثلاثي نوري حمدي وهبة الخميسي ومحمد علي.

فيلم الخميس اللي جاي

أغاني فيلم الخميس اللي جاي

في الوقت نفسه، كانت الشركة المنتجة لفيلم "الخميس اللي جاي، قد طرحت الأغاني الدعائية للعمل، وتحمل الأغنية الأولى اسم "فركش" من غناء مي كساب، تأليف مؤمن راجح وتوزيع أمير سليمان وألحان محمد راجح.

أما الأغنية الثانية بعنوان “ولاد الخميس” ، غناء مي كساب و أبطال الفيلم، وهي من تأليف محمد خضراوي، ألحان محمد راجح وتوزيع أمير سليمان.

أما الأغنية الثالثة بعنوان “الساحر” غناء مطرب الراب رامز افاتار الذي كتب كلماتها مع كريم خطاب ولحنها أيضا رامز افاتار ووزعها محمد بدر.