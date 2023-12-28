إسرائيل تعلن استعدادها لتوسيع القتال مع لبنان

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، إن سلاح الجو شن هجوماً استباقياً في جنوب لبنان، استهدف بنية تحتية لـ«حزب الله»، فيما أفيد لبنانياً عن غارات كثيفة نفذها الطيران الحربي على عدة بلدات لبنانية، وردّ «حزب الله» بقصف لمراكز عسكرية إسرائيلية على طول خط الحدود.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، ألمح ليل الأربعاء لاحتمال «توسيع القتال في الشمال» على الحدود مع لبنان.

وجاءت تصريحاته بعد زيارة قام بها رئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث أكد أن الجيش في «مستوى جاهزية عالٍ للغاية»، وفق ما أفاد بيان عسكري. وأضاف: «لقد صادقنا اليوم على خطط مختلفة للمراحل اللاحقة، حيث يتعين علينا أن نكون جاهزين للهجوم إذا لزم الأمر». وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن 9 من جنوده قتلوا في المواجهات مع «حزب الله» منذ 7 أكتوبر.

وكان رئيس الأركان هاليفي قال خلال زيارته لقيادة الجيش في مدينة صفد: «صادقنا على خطط لمجموعة متنوعة من الحالات الطارئة، ونحن بحاجة لأن نكون مستعدين للضرب إذا لزم الأمر». وأضاف: «حتى الآن، تمت إدارة الحملة بشكل صحيح ودقيق، ويجب أن تستمر بهذه الطريقة. لن نعيد السكان دون الشعور بالأمن». كما دعا بيني غانتس العضو في مجلس الحرب إلى ضرورة تغيير الوضع على الحدود مع لبنان. وقال إن وقت الدبلوماسية ينفد.