للنجم بيومي فؤاد.. حصيلة صادمة لإيرادات فيلم سنة أولى خطف منذ بداية عرضه

حصد فيلم سنة أولى خطف، للنجوم بيومي فؤاد ومي كساب، إجمالي إيرادات 949.597، في شباك التذاكر، وذلك منذ طرحه بمختلف دور العرض السينمائي.

قصة فيلم سنة أولى خطف

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم سنة أولى خطف

أبطال فيلم سنة أولى خطف

ويضم فيلم سنة أولى خطف نخبة مميزة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومي كساب، وأحمد صيام، وياسر الطوبجي، وعلى غالب، وإسماعيل فرغلي، ونورين كريم، وحسن عيد، وصباح جميل، ونوليا مصطفى، ونائلة عارف، وايمان يوسف، وعصام شاهين، وهو سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

فيلم سنة أولى خطف

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكانت آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم "مندوب مبيعات"، والذي عرض مؤخرًا بجميع دور العرض السينمائي.

وتدور قصة فيلم "مندوب مبيعات" حول شخصيات مصرية مقيمة في دولة الإمارات، حيث تدفع المشاكل الزوجية بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة سعيد، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها، للحصول على حبها، والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

فيلم سنة أولى خطف

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه حامد صالح الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

ويلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد وأحمد فتحي والنجمة أيتن عامر إسلام إبراهيم - ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبدالعزيز وأيمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم. وهو من إنتاج شركتي هوا دجلة وروتانا ستوديوز. وتم تنفيذه بواسطة شركتي هوا دجلة وسباركس.

وتدور أحداثه حول مشاكل زوجية تدفع بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة عاملي مندوبي مبيعات في شركة سعيد الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها فيكونا سبب في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.