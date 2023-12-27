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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هبوط إيرادات فيلم سنة أولى خطف بالسينمات أمس

فيلم سنة أولى خطف
فيلم سنة أولى خطف

حقق فيلم سنة أولى خطف، بطولة بيومي فؤاد ومي كساب، أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 5,709 جنيها، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

أبطال فيلم سنة أولى خطف

أبطال فيلم سنة أولى خطف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر.

 

 أحداث فيلم سنة أولى خطف

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية.

فيلم سنة أولى خطف
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