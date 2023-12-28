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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أسامة حمدان: نتنياهو وغانتس وغالانت ينتقلون من فشل لآخر

أسامة حمدان القيادي
أسامة حمدان القيادي في حماس

قال أسامة حمدان القيادي في حماس، إن هناك نحو 22 ألف شهيد وأكثر من 56 ألف مصاب خلال 83 يوما من العدوان الصهيوني على غزة.

 

وطالب حمدان في تصريحات نشرتها كتائب القسام، الصليب الأحمر بتوضيح بشأن استلام جثامين شهداء من الاحتلال دون معرفة هوياتهم والتحقيق بالأمر، مؤكدا أن الاحتلال سرق 80 جثة للشهداء وعبث بها وسرق أعضائها.

 

 وأوضح الفيادي في حماس، أن ما يجري في شمال قطاع غزة هو كارثة إنسانية جراء النقص الحاد في الأدوية والغذاء، مشيرا إلى أن المجاعة تفتك بالأبرياء في شمال قطاع غزة.

ولفت القيادي في حماس أسامة حمدان، إلى أن  نتنياهو وغانتس وغالانت ينتقلون من فشل إلى آخر، داعيا لتشكيل جبهة عالمية تضم الدول الرافضة للعدوان الصهيوني على غزة للضغط لوقف العدوان.

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