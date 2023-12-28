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عاجل.. المقاومة تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غزة
الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. المقاومة تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غزة

المقاومة
المقاومة

 أعلنت كتائب القسام، إسقاط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخبارتية للعدو الإسرائيلي، شمال منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة .

على جانب آخر، دعت المقاومة الفلسطينية، التجار وأصحاب المحال داخل البلدة القديمة ومحيطها وفي شارع الباشا ورأس العين، بمسح تسجيلات الكاميرات وعدم تشغيلها على الإنترنت في ساعات الليل.

 وأضافت المقاومة، أن جنود الاحتلال يخترقون الكاميرات من خلال الإنترنت للتعرف على شخصيات وتحركات المجاهدين خلال عملياتهم ضد جنود الاحتلال.

 وأكدت أهمية حذف جميع تسجيلات الكاميرات بشكل يومي والالتزام بما ورد، وذلك حرصًا على سلامة المجاهدين.

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