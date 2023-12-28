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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنظم دورات تدريبية وورش عمل للتصدي للأزمات ومواجهة المخاطر

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية - الادارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من  المخاطر، دورات تدريبية وورش عمل لتوعية مسئولي إدارة الأزمات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 2 يناير المقبل، بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي  - وزير الشباب والرياضة بإستمرار تنمية الوعي والتصدي لمواجهة الازمات والكوارث والحد من المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية.

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