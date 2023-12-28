الشباب والرياضة تنظم دورات تدريبية وورش عمل للتصدي للأزمات ومواجهة المخاطر

تنظم الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية - الادارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، دورات تدريبية وورش عمل لتوعية مسئولي إدارة الأزمات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 2 يناير المقبل، بالتعاون مع المعهد الأمني للتنمية البشرية بوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة بإستمرار تنمية الوعي والتصدي لمواجهة الازمات والكوارث والحد من المخاطر التي تواجه المنشآت الشبابية والرياضية.