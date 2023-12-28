عاجل
عاجل.. المقاومة تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غزة
الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اليونان تجري مفاوضات مع بروكسل بشأن الشحن الأخضر

علم اليونان
علم اليونان

أفاد وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيدس، اليوم الخميس، بأن بلاده تجري بالفعل مداولات مع المفوضية الأوروبية بشأن مسألة التحول الأخضر في قطاع الشحن، مع التركيز على كيفية بناء الصناعة للسفن الخضراء.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن الوزير قوله: "لقد أجرينا مثل هذه المناقشة مع المفوضية الأوروبية، وهي مفاوضات صعبة لأن بعض المتطلبات قد لا تتوافق مع ثقافة الشحن اليونانية"، مضيفًا أن "المداولات جارية ولا نريد أن ندع هذه الفرصة أن تضيع."

مواد متعلقة

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال غزة

روسيا: إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية وتحييد 750 جنديا خلال 24 ساعة

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سوريا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية

رئيس الوزراء العراقي: وضع خارطة طريق للوصول لشراكة استراتيجية مع إسبانيا

الصين: لن نغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من قبل الفلبين

المملكة المتحدة تقود قوة الرد السريع التابعة للناتو أول يناير 2024

رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة الشنجن مارس 2024
الجريدة الورقية