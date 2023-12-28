اليونان تجري مفاوضات مع بروكسل بشأن الشحن الأخضر

أفاد وزير الشحن اليوناني كريستوس ستيليانيدس، اليوم الخميس، بأن بلاده تجري بالفعل مداولات مع المفوضية الأوروبية بشأن مسألة التحول الأخضر في قطاع الشحن، مع التركيز على كيفية بناء الصناعة للسفن الخضراء.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت صحيفة كاثميريني اليونانية عن الوزير قوله: "لقد أجرينا مثل هذه المناقشة مع المفوضية الأوروبية، وهي مفاوضات صعبة لأن بعض المتطلبات قد لا تتوافق مع ثقافة الشحن اليونانية"، مضيفًا أن "المداولات جارية ولا نريد أن ندع هذه الفرصة أن تضيع."