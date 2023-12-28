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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تستهدف مركز عمليات الاحتلال شمال خانيونس وأنباء عن حدث أمني

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

 استهدف مجاهدو سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون مركز عمليات تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال خانيونس.

 

وهناك أنباء عن حدث أمني كبير وقع داخل قطاع غزة.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

 على جانب آخر، استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي استهدفهم في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من الأشخاص عند مدخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة على الأقل وجرح آخرين.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، إن الاحتلال ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 


 

 

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