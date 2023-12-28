"الطفولة والأمومة" ينفذ معسكراً ترفيهياً للأطفال ذوي الهمم بحي منشأة ناصر

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة معسكراً ترفيهياً للأطفال ذوي الهمم بحي منشأة ناصر، وذلك في إطار منتدي الطفل المصري ضمن برنامج التنمية الشاملة الذي ينفذه المجلس بالحي، واستهدف المعسكر عدد 60 طفل من الأطفال ذوي الهمم والمتعاملين معهم.

وصرحت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن رفع وعي الأمهات بحقوق أطفالهن وكيفية رعايتهن هو أمر ضروري للحد من العنف ضد الأطفال سواء العنف البدني أو النفسي، وتنشئتهم تنشئة سليمة بما ينعكس على صحتهم النفسية، فدور الوالدين هام ومحوري ومؤثر في شخصية الطفل.

وأوضح الأستاذ محمد مصطفى مدير منتدى الطفل المصري بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أن برنامج التنمية الشاملة الذي ينفذه المجلس بحي منشأة ناصر يهدف إلى دعم حقوق الأطفال من خلال رفع وعي الأمهات بهذه الحقوق، فضلا عن دعم حق الأطفال في الحماية والرعاية والتعليم والصحة، والحد من التسرب من التعليم وعمل الأطفال، وتوفير الحماية اللازمة لهم بما يحقق مصلحتهم الفضلى.

وتنوعت فقرات المعسكر بين فقرات ترفيهية وألعاب ومسابقات وعروض مسرحية متنوعة، ومسرح للعرائس المتحركة، فضلا عن تنفيذ ندوات توعوية لأولياء الأمور والمتعاملين مع الأطفال عن الخدمات التي تقدمها الدولة والمجلس القومي للطفولة والأمومة للأطفال ذوي الهمم والتعرف علي احتياجاتهم والإجابة عن الاستفسارات المختلفة.