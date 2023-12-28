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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حدث أمني ضد طائرة مروحية إسرائيلية وقصف تحشدات عسكرية في خانيونس

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

حدث أمني خطير ضد طائرة مروحية إسرائيلية في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت سرايا الفدس: "قصفنا التحشدات العسكرية وآليات العدو في تبة الـ 86 "الكرد" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس برشقة صاروخية".

 

وسوف نوافيكم بالتفاصيل.. 

على جانب آخر، دعت المقاومة الفلسطينية، التجار وأصحاب المحال داخل البلدة القديمة ومحيطها وفي شارع الباشا وراس العين، بمسح تسجيلات الكاميرات وعدم تشغيلها على الإنترنت في ساعات الليل.

 

وأضافت المقاومة، أن جنود الاحتلال يخترقون الكاميرات من خلال الإنترنت للتعرف على شخصيات وتحركات المجاهدين خلال عملياتهم ضد جنود الاحتلال.

وأكدت أهمية حذف جميع تسجيلات الكاميرات بشكل يومي والالتزام بما ورد، وذلك حرصاً على سلامة المجاهدين.

 

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