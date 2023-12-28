يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر نهائي السوبر المصري

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر نهائي السوبر المصري، تابع البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023، في نهائي كأس السوبر المصري بنظامه الجديد والمقام في الأراضي الإماراتية على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبو ظبي.

وترشح نادي مودرن فيوتشر إلى الدور النهائي من بطولة كأس السوبر المصري في نظامها الجديد، بعد فوزه الصعب على بيراميدز بفارق ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 14-13، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولحق الأهلي بفيوتشر إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا بصعوبة كبيرة بهدف دون رد صنعه نجم الفريق في الآونة الأخيرة إمام عاشور قبل أن يسجله في نفسه مدافع نادي سيراميكا بالخطأ.

ويفتقد الأهلي لقائده حارس المرمى محمد الشناوي بعد إصابته في الدقيقة 36 من مباراته ضد سيراميكا كليوباترا وترك مكانه للبديل مصطفى شوبير، والأمر عينه بالنسبة للمدافع ياسر ابراهيم الذي اضطر بدوره إلى ترك مكانه لرامي ربيعة في الدقيقة 75.

ويلتقي في السابعة من مساء اليوم الخميس، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مودرن فيوتشر، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي كأس السوبر المصري.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فيوتشر، ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي عددا من التغييرات عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، خاصة بعد تأكد غياب الثنائي محمد الشناوي وياسر إبراهيم، للإصابة.

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وسيلعب مصطفى شوبير ورامي ربيعة بصفة أساسية لتعويض غياب الشناوي وياسر إبراهيم، كما سيعود حسين الشحات ومحمود كهربا، للتشكيل الأساسي.

من هو حكم مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم؟

تم تعيين الحكم محمد عادل لقيادة مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي السوبر المصري 2023 للأندية الأبطال. سيكون لمحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه دور المساعدين، بينما سيكون محمد معروف حكمًا رابعًا وأحمد توفيق طلب مساعدًا احتياطيًا.

وسيتواجد محمود عاشور كحكم فيديو "VAR"، وسيكون يوسف البساطي حكمًا مساعدًا لـ "VAR". يتم توظيف تكنولوجيا الفيديو في تلك المباراة لمساعدة الحكم الرئيسي في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن اللقطات الحاسمة.

تشكيل مباراة الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر

أولًا: تشكيل فيوتشر اليوم

في حراسة المرمى محمود جنش خط الدفاع جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي خط الوسط غنام محمد، كيجالي درامي، باباتوندي، محمد صادق خط الهجوم عبد الكبير الوادي، أحمد عاطف.

ثانيًا: تشكيل الأهلي اليوم

في حراسة المرمى مصطفى شوبير في خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، على معلول في خط الوسط كوكا، مروان عطية، إمام عاشور في خط الهجوم بيري تاو، حسين الشحات، محمود كهربا

ماذا يحدث في حالة تعادل الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أنه في حال انتهاء وقت المباراة الأصلي بين الأهلي وفيوتشر بالتعادل السلبي أو الإيجابي، سيتم لعب وقت إضافي لمدة 30 دقيقة على شوطين.

تنص لائحة بطولة السوبر على أن مباريات الدور نصف النهائي وتحديد المركز الثالث ستتم بواسطة ركلات الترجيح مباشرة، باستثناء المباراة النهائية التي ستشهد وقت إضافي إذا لزم الأمر.

جوائز السوبر المصري بالإمارات 2023

وفقًا للوائح جوائز بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد، قرر مجلس أبوظبي الرياضي تخصيص مبلغ مالي قدره 250 ألف دولار للفريق الفائز في مباراة الأهلي وفيوتشر. بينما سيتلقى الفريق الخاسر مبلغًا قدره 125 ألف دولار كمكافأة.