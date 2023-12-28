فيلم عيسى يشارك في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا

يشارك فيلم عيسى للمخرج مراد مصطفى، في مهرجان كليرمون فيران بفرنسا بنسخته الـ46 ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

فيلم "عيسى" هو العمل الرابع للمخرج مراد مصطفى الذي يشارك في مهرجان كليرمون فيران، بعد أفلام ("حنة ورد" عام 2020، "ما لانعرفه عن مريم" عام 2021، و"خديجة" العام الماضي)، وهو رقم قياسي يحقق للمرة الأولى في تاريخ المهرجان العريق.

تدور أحداث فيلم عيسى حول قصة مهاجر إفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

يذكر أن فيلم "عيسى" عرض عالمياً في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة أسبوع النقاد فى دورة 2023، كما حصل على جائزتين ضمن 30 جائزة فاز بها بعد ذلك خلال مسيرته بالمشاركة فى 90 مهرجانا دوليا حتى الآن بالإضافة إلى أن الفيلم شارك فى مهرجانات سينمائية كبرى أخرى مثل ( مهرجان لوكارنو ومهرجان ميلبورن وشيكاغو وستوكهولم) وجدير بالذكر أنه أعلن مؤخرا عن وصول فيلم "عيسى" رسمياً إلى ترشيحات القائمة القصيرة لجائزة سيزار الفرنسية والتى تعادل جوائز الاوسكار.

أبطال فيلم عيسى

فيلم عيسي من بطولة كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إنتاج شركة بونانزا فيلمز للمنتجة سوسن يوسف، والعمل إنتاج مصري فرنسى مشترك.