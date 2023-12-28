أمينة تستعد لإحياء حفل غنائي احتفالًا برأس السنة الجديدة 2024

تستعد المطربة أمينة للمشاركة في احتفالات رأس السنة الجديدة 2024 من خلال إحياء حفل بدار المشاة في مدينة نصر.

وفي نفس الإطار الغنائي وعلى المستوى الشخصي تستعد المطربة الشعبية أمينة، لطرح أغنية جديد بعنوان "أبو سمارة"، احتفالًا بالعام الجديد 2024، وذلك غدًا الجمعة في تمام السادسة مساءً عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى عدد من منصات الموسيقى الشهيرة.

كشفت أن فيديو كليب أغنية «أبو سمارة» مقرر أن يحمل الكثير من المفاجآت، لافتة، مؤكدة أنه سوف يحقق نجاحًا كبيرًا وصدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أمينة بأنها تسعى دائماً فى اختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود غير المرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وقالت أمينة بأن كليب "أبو سمارة" هو من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

أجدد أعمال المطربة الشعبية أمينة

وفى سياق آخر تنتظر النجمة أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «حمص وحلاوة»، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

وفى سياق متصل كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل اسم «زغاريط» وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جودة.