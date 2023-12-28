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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد الفلفل الأسود لخسارة الوزن| اصنعي مشروبك السحري

الفلفل الأسود
الفلفل الأسود

الفلفل الأسود من التوابل التي لا غنى عنها في وصفاتك، فيضيف نكهة لذيذة وحارة للأكلات، وبجانب ذلك فيستخدمه البعض لمساعدتهم على خسارة الوزن ورفع المناعة، وخلال السطور التالية نقدم لك مشروبا سحريا يساعدك على خسارة الوزن وفوائد الفلفل الأسود لهذا الغرض.


 

الفلفل الأسود

مكونات شاي الفلفل الأسود

الفلفل الأسود

الزنجبيل

الليمون

العسل

قرفة

استخدمي ¼ ملعقة من كل مكون، فقط الفلفل الأسود يُضاف منه ضعف الكمية على الماء الساخن، ويغطى حتى يهدأ ثم تناوليه قبل وجبة الإفطار.


 

فوائد الفلفل الأسود لخسارة الوزن

يحتوي الفلفل الأسود علي العديد من الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والألياف الغذائية، و إدراج الفلفل الأسود في النظام الغذائي اليومي يُساعد في إنقاص الوزن وتفتيت الدهون المتراكمة في الجسم، وذلك لاحتوائه على مادة الـ”بيبرين” القادرة على خفض نسبة الدهون، ومكافحة السمنة عبر منع تشكل خلايا دهنية جديدة.

وأي مزيج مع الفلفل الأسود يمكنه أن يبطئ الجسم في مرحلة تكوين الخلايا الدهنية من الأساس، من ثم يساعد في السيطرة على السمنة، ويحمي الجسم من التكتلات الدهنية، وهو ما يفسر أن بعض الأشخاص يزيدون في الوزن أسرع من أشخاص آخرين، حيث إن طريقة التغذية والعناصر التي نتناولها تلعب دوراً أساسياً في ذلك، فكلما زادت الأكلات بالتوابل مثل الفلفل الأسود والزنجبيل والقرفة كلما لاحظت خسارة في الوزن، مع اتباع نظام صحي ومناسب لجسمك.


 

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