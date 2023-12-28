محافظ الجيزة: خطة لرفع كفاءة وتطوير مدخل محور عمرو بن العاص للقادم من الدائري

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أهمية المشروعات القومية والمحاور والطرق التى تم تنفيذها بمحافظة الجيزة والتى يأتى على رأسها محاور الفريق كمال عامر والمهندس شريف إسماعيل ومحمد أنور السادات و26 يوليو وعرابي والمنصورية والمريوطية والبراجيل والتي تمثل شرايين جديدة للتنمية وإضافة مهمة في مجال تدعيم شبكة الطرق وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة بجانب تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طرق آمنة تخدم المواطنين وتربط أحياء ومراكز المحافظة بعضها البعض.



تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته التى رافقه خلالها اللواء محمد الكيلانى رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لمتابعة مراحل العمل الجارية بمحور عمرو بن العاص بقطاعات المريوطية والمحولات وفيصل وحتى موقع الربط بالطريق الدائرى بمنطقة المنشية ونهاية شارع عمرو بن العاص.



وأكد محافظ الجيزة تنفيذ خطة لرفع كفاءة وتطوير مدخل محور عمرو بن العاص للقادم من الطريق الدائرى بالمريوطية وذلك فى إطار تحسين الرؤية البصرية وإضفاء المظهر الحضارى على القطاع بالكامل حيث سيتم تجميل المدخل وزراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب والتخطيط اللازم للطريق.

كما أعلن محافظ الجيزة عن تنفيذ مخطط لتطوير ورفع كفاءة شارع عمرو بن العاص بنطاق منطقة فيصل بطول 2 كم وعرض حوالى 20 متر بالاضافه الى رصف ورفع كفاءة وتطوير ودعم متفرعات شارع عمرو بن العاص بالانترلوك بما يحقق نقلة حضارية كبيرة لذلك القطاع بالكامل إلى جانب رصف وتطوير وربط عدد من الشوارع العرضية الحيوية مع شارع عمرو بن العاص وذلك للتيسير على المواطنين وتسهيل حركة التنقل.

وخلال متابعة مراحل العمل بموقع الربط مع الطريق الدائرى الشمالى وجه محافظ الجيزة بالالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحور والمطالع والمنازل لتحقيق الاستفادة المرورية من المشروع.

كما أكد محافظ الجيزة ضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال الخاصة بمحور ناهيا مؤكداً إنشاء سوق حضاري بحوار محور ناهيا لتكون بديلاً عن الأسواق العشوائية والتيسير على السادة المواطنين

ومن جانبه كلف اللواء محمد الكيلانى مشرفي المشروع والشركة المنفذة بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمحور عمرو بن العاص بمنطقة المنشية وذلك وفقاً للجدول الزمنى المحدد للأعمال مشيداً بشبكة الطرق المنفذة بمحافظة الجيزة والتى أسهمت فى تحقيق طفرة مرورية كبيرة ومؤكداً أنه بالتعاون مع محافظة الجيزة فأنه جارى دراسة سبل تنفيذ أعمال ربط محور الفريق كمال عامر (الدائري الجنوبي بالمنيب ) بالاتجاه المؤدى إلى مناطق المعادي مارا أعلى الطريق الدائري وذلك لتوسيع دائرة الاستفادة من محور الفريق كمال عامر مما يسهم فى تحسين الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال جولتة المهندس إبراهيم أبو عريضة مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وأشرف تامر رئيس حى الطالبية وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمشرفين على مشروع محور عمرو بن العاص.