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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تهز قلب الكيان الإسرائيلي في مناطق عدة داخل غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

 نفذت كتائب القسام عمليات عدة في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة، اليوم الخميس، واستخدمت فيها قذيفة الياسين 105، وعبوة شواظ الرعدية، وأوقعت بقوات الاحتلال الإسرائيلي الكثير من الخسائر.

 

 وقالت المقاومة، إن مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير عبوة مضادة "رعدية" للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، وأكد مجاهدونا مقتل وإصابة أفراد القوة، كما تم تدمير آلية عسكرية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

 وتم استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

 وتم استهداف دبابة بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها، ودكت المقاومة المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما تم استهداف 5 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس.

 

 

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