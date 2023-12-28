«كولر» أفضل مدرب في استفتاء «جلوب سوكر»

السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي فاز المركز الأول في استفتاء جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم.

وتفوق كولر على بيب جوارديولا وأنشيلوتي وأرتيتا وتشافي وعدد من الأسماء البارزة في عالم التدريب.

ونجح كولر في حصد ما يقرب من27% من إجمالي الأصوات وجاء جوارديولا في المركز الثاني، وحل أنشيلوتي في المركز الثالث.

جاء تفوق كولر بعد موسم تاريخي مع النادي الأهلي نجح خلاله في حصد5 ألقاب وهي الدوري وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لإنجاز التتويج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وكان موقع جلوب سوكر قد طرح استفتاء ضخما لاختيار الأفضل على مرحلتين؛ انطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر وتم غلق باب التصويت للمرحلة الثانية ظهر اليوم الخميس 28-12-2023.