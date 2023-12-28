الخميس 28 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

الهجرة تهنئ أحد أبطال شباب مصر بالخارج لحصوله على المركز بأولمبياد برلين

مارين جرجس
مارين جرجس

نشرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تهنئة على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، تقدمت من خلالها بخالص التهاني لأحد أبنائنا الأبطال من شبابنا المصري بالخارج، مارين جرجس، لحصوله على الميداليات الذهبية والفضية وكذلك المركز الخامس، بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023" في رياضة الدراجات.

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وقالت وزيرة الهجرة، عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”: “ أقول له إنني أفتخر وأعتز بكل ما استطاع تحقيقه من إنجازات على المستوى الرياضي، وما استطاع تجاوزه من تحديات وصعوبات”.


وتابعت وزيرة الهجرة، “ننتظر منك المزيد والمزيد من النجاحات، ونتمنى لك يا مارين كل التوفيق فيما هو قادم”.

 

وقد شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، افتتاح النسخة الخمسين "اليوبيل الذهبي" للمؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الرابطة،  بمشاركة نحو 34 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا.

 

بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم السابق ومستشار الحكومة لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الأستاذ الدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الجامعة الأمريكية بالقاهرة للشئون الأكاديمية والدكتور محمد عطا الله، نائب رئيس جامعة نيويورك، ورئيس رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، المشرف على تنظيم المؤتمر، خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 28 ديسمبر 2023.

 

كما شارك في الافتتاح عبر تطبيق الزووم كونفرانس السفيرة هويدا عصام قنصل عام مصر بنيويورك،  معتز منصور سكرتير أول السفارة المصرية بكندا، الدكتورة هبة سعد الملحق الثقافي واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي بمونتريال كندا.

 

وفي نهاية حفل الافتتاح قدم أعضاء رابطة علماء مصر بأمريكا وكندا، درع الجمعية للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لما قدمته من دعم ومساندة لتعزيز التواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر، كما يتعزم القائمين على الجمعية تكريم الدكتور طارق شوقي، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزير التربية والتعليم السابق، لما له من دور مباشر في المساهمة للارتقاء بمنظومة التعليم المصري.

 

 

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