أسعار الخضروات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة.. وتراجع البطاطس
أسعار الخضار.. حالة من التباين السعري بين الارتفاع والانخفاض تشهدها أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق المصرية والمحلية وسوق العبور للجملة، وسجل سعر البطاطس مابين 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو (شوال)، بينما سجل سعر البصل مابين 9 إلى 25 جنيهًا للكيلو ( شوال).
في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:
اسعار الخضار اليوم بسوق العبور للجملة
سعر الطماطم بين 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو (شوال).
سعر البطاطس بين 6 : 12 جنيهًا للكيلو (شوال).
سعر البصل بـ 9 : 25 جنيهًا للكيلو ( شوال).
سعر الكوسة من 8 : 14 جنيهًا (قفص).
سعر الجزر بدون عروش من 3 : 4 جنيهات.
سعر الفاصوليا من 5 : 10 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).
سعر الباذنجان البلدي 3 : 6 جنيهات للكيلو.
سعر الباذنجان الرومي 2 : 4.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).
سعر الباذنجان الأبيض من 3 : 7 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).
سعر الفلفل الرومي بلدي 8 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص-شوال).
سعر الفلفل الرومي صوب 8 : 12 جنيهًا للكيلو.
سعر الفلفل حامي بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو.
سعر الفلفل حامي صوب من 11 : 23 جنيهًا للكيلو
سعر الفلفل الألوان من 20 : 35 جنيهًا للكيلو ( قفص).
سعر الملوخية بين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).
سعر الخيار صوب 8 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).
سعر الخيار بلدي 8 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).
أسعار البامية من 40 : 45 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).
أسعار البسلة 21 : 25 جنيهًا للكيلو.
اسعار الخضار بسوق العبور
أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
أسعار السبانخ بين 7 : 10 جنيهات للكيلو
سعر القلقاس بين 11 : 13 جنيهًا للكيلو (شوال).
سعر البطاطا بين 3.5 : 7.5 جنيهات للكيلو (شوال).
أسعار الثوم من 35 : 55 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).
سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).
أسعار البنجر 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال).
أسعار القثاء 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).
سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة).
سعر خس 7 جنيهات (الرابطة).
سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).
سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).
سعر كرنب سلطة 7 : 10 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)
سعر كرنب أحمر 7 : 10 جنيهات (الواحدة كيلو)
سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)
سعر البروكلي 8 : 10 جنيهات.
سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)
شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
جرجير 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
كسبرة 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).
سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).
سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).
سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).
سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).