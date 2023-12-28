صدور العدد الثالث من مجلة "القارئ" الثقافية

تصدرها اللجنة النوعية للثقافة والفنون بحزب الوفد بالدقهلية

أصدرت مجلة "القارئ" الثقافية، التي تصدرها اللجنة النوعية للثقافة والفنون بحزب الوفد بالدقهلية، عدد يناير 2024 والذى تضمن مجموعة متنوعة من الدراسات والمقالات منها:

2024 لمحمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية، الكاتب بين التكريم والتجريم لرئيس التحرير طارق العوضي، نادي أدب التسعينيات بين النوستالجيا والغد) د. محمد خيري الإمام، (قراءة في مجموعة "نقيق الزمن" للكاتبة التونسية ابتسام الخميري) د. علي عبد الظاهر، (رواية إبراهيم عبد المجيد "أداجيو" تثير تساؤلات حول الكتابة الذاتية) د. فاطمة الحصي، (الوحدة النفسية وإعادة ترتيب الذات في ديوان "أمي راحت للملايكة" للشاعر عماد سالم) د. رشا الفوال، (حقوق الملكية الفكرية) كمال الجوهري، (ثقافة قانونية: لا يجوز قبول الجهل بالقانون) د. عبد الناصر السن.

محمد حلمي سويلم رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالدقهلية



وتحقيق أجراه محمد فتحي السيد مع مجموعة كبيرة من الأدباء والشعراء يجيبون فيه عن سؤال خالد يتجدد: (لماذا تكتب؟)، حوار مع الكاتب العراقي أحمد خلف: على المثقف دفع الحركة الثقافية إلى الأمام لتصبح في مقدمة المشهد) أجراه أحمد طايل.



وقصائد من شعر الفصحى: (مكروه وحرام) عزت الطيري، (الفتنة) هبة عبد الوهاب، (برق ÷2) محمد ملوك، (تنويعات من زمن الفقد) محمود صالح معوض، (ضحكة) شريف الدمناوي، (القاهرة) محمد فاروق، (من بيت لحم للخليل) د. سيد غيث، (لا شيء يدعوني) رضا عبد الوهاب.



ونصوص من القصص القصيرة: (صورة على المكتب) سمير الفيل، (زيارة) رضا عبد النبي، (قطع حنين صغيرة) عماد مجاهد، (بياع تنمية بشرية) سهام خيرت، (احتفال) محمد عبد الواحد، (انفلات الروح) إيهاب رضوان، (قميص حرير) صفاء عبد المنعم.

ونصوص من شعر العامية: (آه يا غزة) الشاعر البرمبالي، (تسابيح التلال) فتحي نجم، (بيبان البوح) د. ميرفت سعد، (شدوا الفتيل) أشرف عزمي، (شاي الروح) هاني الشراكي، (بلا عودة) بشرى الورداني، (قلبي طبلية) نيفين الطويل، (حاضن عوده) زهرة العطار، (لي) رحاب لطفي، (الشرك) عبد الرحمن أبو عيد، (كإنك من دين وانا من دين) حسام العقدة.

غلاف "القاريء" للفنانة التشكيلية اللبنانية ريما عوام، واللوحات الداخلية للفنانة ياسمينا محرم، المشرف العام حسام العقدة، رئيس التحرير طارق العوضي.