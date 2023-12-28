الخميس 28 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ارتفاع عدد شهداء الصحفيين لـ 105 منذ بدء العدوان على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 105 منذ بدء العدوان على غزة.

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الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقود غزة إلى جحيم

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قسوة الشتاء في غزة.. كيف يتعامل الأهالي مع هذا البرد الشديد

ومن جانبها، قالت الصحة الفلسطينية إن الخدمات الصحية شمال غزة محدودة جدًا، ونعمل على إنعاش مجمع الشفاء لإعادة تقديم خدماته، لافتة إلى أن الاحتلال لا يزال يتحكم بآلية إخراج المصابين خارج غزة والعملية لا تستجيب لجهود إنقاذ المصابين.

الصحة الفلسطينية

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الإصابات التي تصل إلى المستشفيات لم نعتدها، وتشير إلى أن الأسلحة المستخدمة تدميرية وحارقة، موضحة أن حجم المساعدات الطبية والإنسانية التي تدخل قطاع غزة لا يتلاءم مع احتياجاتنا اليومية.

وزارة الخارجية الفلسطينية 

وفي نفس السياق، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن الوضع الكارثي في غزة، وتعمدها خلق بيئة تسمح بتفشي الأوبئة القاتلة بالقطاع.

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