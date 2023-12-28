السجن 3 سنوات لمنتج سينمائي لاتهامه بتزوير توكيل

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن 3 سنوات على منتج سينمائي لاتهامه وآخر بتزوير توكيل لرفع دعوى على شريكته السابقة ورفع عدة دعاوى قضائية.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 13982 لسنة 2020 جنايات قسم إمبابة مقيدة برقم 5163 لسنة 2020 حى شمال الجيزة ضد “ع.م”. وكشف أنه وشخص آخر سبق الحكم عليهما خلال شهر أكتوبر 2020 في قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وأنهما ليسا من أصحاب الوظائف العامة.

وكانت القصة أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو توكيل رقم 2827 لسنة 2020 يوثق صدوره في الدقي لصالح مصلحة الشهر العقاري. وقد تم ذلك بطرق مصطنعة، إذ اتفقوا مع المجهول على إنشائه بنفس طريقة المستندات الصحيحة منه، وساعدوه بتزويده بالبيانات التي يريد إثباتها فيها. وقام المجهول بإطلاق سراحها خلافاً للحقيقة، وختمها بتوقيعات منسوبة زورا للمجني عليه “ه.ف”، و”ن.ع”، و”ع.م”، بالإضافة إلى موظفين عموميين، وختمها بأختام مزورة منسوبة زورا إلى المجني عليه.

ذلك الطرف، فارتكبت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.