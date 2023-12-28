أمين اتحاد الكتاب العرب يؤكد لسفير فلسطين موقف المثقف المناصر لحقوق الفلسطينيين

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء عبد الهادي، في زيارة دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني من المثقف المصري والعربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض ممارسات الإحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا في حرب الابادة الجماعية التى تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وثمن السفير دياب اللوح دعم مكونات الشعب المصري لصمود الشعب الفلسطيني وتضحياته على مر التاريخ، ودور الاعلام والمثقفين وقادة الرأي فيها في كشف وفضح زيف الرواية والدعاية الإسرائيلية المزيفة للواقع الأليم الذي يعانيه الفلسطينييون.

من جهته أعرب الدكتور علاء عبد الهادي عن خالص العزاء في شهداء الشعب الفلسطيني مؤكدا استمرار الهيئات والمؤسسات النقابية المصرية في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لأبناء الشعب الفلسطيني المتضررين من حرب الإبادة الجماعية، واستمرار جهودهم في نشر الوعي حول القضية الفلسطينية، وتم التوافق على اقامة فعالية ثقافية فكرية حول القضية الفلسطينية، وكذلك تم الاتفاق على التنسيق المشترك لدعم اطلاق "الكتاب الأسود" الراصد لتجاوزات الاحتلال لفضح انتهاكاته في المحافل الأدبية .



