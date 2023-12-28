أسعار الدواجن اليوم الخميس بالمزرعة.. وقفزة بأسعار البيضاء والساسو

أسعار الفراخ.. تشهد أسعار الدواجن، خلال تعاملات، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية، ومن أرض المزرعة، استقرارًا، باستثناء الفراخ والساسو، البيضاء إذ بلغت أسعار اسعارها نحو 62 جنيهًا، كما قفزت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 72 جنيهًا.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 62 جنيهًا و99 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، كخدمه تقدمها الوفد بشكل لحظي وحصري لمتابعيها الذين يهتمون بالقيمة السعرية لمختلف السلع، لا سيما أسعار الثروة الداجنة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الدواجن بكل أنواعها اليوم الخميس بالاسواق وأرض المزرعة

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة ارتفاعًا وصلت إلى 62 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما قفزت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 72 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وجاءت أسعار الدواجن البلدي مستقرة لتباع بنحو 99 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 51 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 26 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 36 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 63 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 46 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 52 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 125 جنيهًا.