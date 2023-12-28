الشباب والرياضة تنفذ المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) ندوة حول التوعية البيئية بمركز شباب كفر مناقير بمحافظة القليوبية، وتأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية التي تنفذها الوزارة الشباب بمراكز الشباب بمختلف المحافظات.

وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية، حيث بدأت الجلسة الإفتتاحية بالحديث عن مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة، والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تطرقت الجلسة لتناول مفهوم المخلفات وكيفية استغلالها وإعادة تدويرها.

اختتمت الندوة بالحديث عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر والبيئة التي يعيشون فيها، وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي تنمية قدرات الشباب من خلال التوسع في إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية، لما لها من دور فعال في تنوير الشباب وزيادة إبصارهم بكافة المجالا ، وما لذلك من عائد مجتمعي يعود مردوده علي المجتمع ككل.

المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth

المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth

المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth

المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth

المبادرة القومية للتوعية البيئية Youth saving Earth