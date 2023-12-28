الخميس 28 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد

الرئيس السيسي والمستشار
الرئيس السيسي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق 

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد. 

  جاء نصها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ​​رئيس الجمهورية باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الشيوخ أهنئ فخامتكم بالعام الميلادي الجديد، وأدعو الله عز وجل أن ينعم على مصرنا فى هذا العام بالسلم والأمن والرخاء، بقيادة فخامتكم وأن تتجاوزوا بها كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي.

ونحن إذ ندعو لسيادتكم في مطلع العام الجديد بموفور الصحة والعافية، فإننا نؤكد على دعم مجلس الشيوخ لقيادتكم الحكيمة ومسيرتكم الناجحة لتخطى الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية.

حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وفخامتكم بخير.

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