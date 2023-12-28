5664 طالبًا بجامعة القناة يؤدون اختبارات المتطلبات إلكترونيًا

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه على مدار هذا الأسبوع- تم عقد امتحانات متطلبات الجامعة، من الاثنين الموافق 25 ديسمبر إلى الخميس 28 ديسمبر، مشيرًا إلى أن الاختبارات تم عقدها إلكترونيًا لكليات الصيدلة، والطب، وطب جراحة الفم والأسنان، والتمريض، والطب البيطري، والآداب والعلوم الإنسانية بـ 12 مقررًا دراسيًا وإجمالي طلاب 5664.

وتابع الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاختبارات الإلكترونية، لافتًا إلى أن الاختبارات الإلكترونية تم إجراؤها في الجامعة، باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية، منظومة Gourmet وذلك تحت إشراف الجامعة ويتم اختبار طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية علي هذه المنظومة.

وأوضحت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي لمركز الاختبارات الإلكترونية أنه تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات على استخدام المنظومة.

وأيضا تقوم الجامعة باستخدام منظومة MKCL للاختبارات الإلكترونية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويؤدي طلاب كليات الطب البيطري الاختبارات على هذه المنظومة.

وبكلية الطب البيطري- أفادت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية أن الاختبارات الإلكترونية عُقدت هذا الأسبوع لـ1203 طلاب وطالبة، حيث أدى 366 طالبًا وطالبة متطلبات الجامعة بواقع 30 طالبًا وطالبة، ببرنامج المستحضرات والأدوية البيطرية، و11 طالبًا وطالبة ببرنامج طب الحيوانات الأليفة، أدوا امتحانات متطلب مدخل لغة إنجليزية، كما أدى 325 طالبًا وطالبة بالفرقة الأولى امتحان متطلب مدخل الجودة.

كما أدى 284 طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة اختبار مادة أمراض الأسماك إلكترونيًا.

أما طلاب الفرقة الرابعة- فأدى اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 171 طالبًا وطالبة، إلى جانب 55 طالبًا وطالبة أدوا الاختبارات ببرنامج المستحضرات والأدوية البيطرية.

وأشار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى أن الاختبارات الإلكترونية أجريت للمرة الأولى لطلاب الكلية ببرامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، والترجمة الفورية باللغة الفرنسية، وبرنامج الجيوماتكس، وبرنامج GIS.

كما أفاد عميد كلية الآداب أن هذا الأسبوع تم عقد امتحانات متطلبات الجامعة لـ 2300 طالب وطالبة.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد امتحانات التخلفات للطلاب السبت القادم الموافق 30 ديسمبر، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.