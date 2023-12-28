الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تعرف على سهرة رأس السنة في برنامج "واحد من الناس"

الإعلامي عمرو الليثي
الإعلامي عمرو الليثي والفنان أشرف زكي وابنته مريم

يقدم الاعلامي د. عمرو  الليثي،  في برنامجة "واحد من الناس" سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة، تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال، وتذاع يوم الأحد في الاحتفال برأس السنة.

ومن نجوم السهرة الفنان أحمد عز، الفنانة سوسن بدر، الفنانة مي كساب، الفنانة روجينا وزوجها الفنان اشرف زكي وابنتهما مريم والفنان أحمد امين والمطرب اوكا والمطربة سمية درويش.

كما يستضيف الاعلامي  اسامة منير والموسيقار العالمي هشام  خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية، وعلي امتداد ثلاث ساعات  يكشف د عمرو الليثي عن العديد من المفاجات والاسرار والاخبار الجديدة.

جدير بالذكر ان برنامج واحد من الناس، يعرض ٣ ايام في الاسبوع مع بداية العام الجديد بدلا من يومين  بعد النجاح الكبير والمشاهدات العالية التي حققها البرنامج  في دورته الأخيرة.

عمرو  الليثي والفنان اشرف زكي وابنته مريم

مواد متعلقة

إيرادات فيلم "أبو نسب" في شباك التذاكر أمس

"كارت شحن".. إيرادات منخفضة للفيلم في أول عرضه بمصر

تعرف على حفلات آية عبدالله في رأس السنة

موعد ومكان حفل ماجد المهندس في رأس السنة

سمسم شهاب يبكي في "واحد من الناس".. اعرف السبب

سمسم شهاب : بدايتي في التسعينات واضطريت أغني شعبي عشان أعيش

مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى العربية.. غداً

غناء وباليه القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا.. الليلة
الجريدة الورقية