رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الميلادي الجديد2024

قدم رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، أسمى آيات التهاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024م، متمنيًا أن يكون عام خير ورخاء على وطننا الغالي مصر قيادة وحكومة وشعبا، وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

وفي برقيته دعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كما أرسل رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الدولة ورؤساء الجامعات مهنأً سيادتهم بالعام الميلادي الجديد متمنيًا كل التقدم للشعب المصري والتوفيق للقيادة السياسية الرشيدة للوصول بمصر الى بر الأمان.

كما تقدم د. دسوقي، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من عمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، وطلبة الجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الجميع أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات.