الخميس 28 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض حرامي حقائب السيدات في دمياط

مديرية أمن دمياط
مديرية أمن دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع فيس بوك، من تعليق تضمن قيام بعض الأشخاص من قائدي الدراجات النارية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بسرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد "بأسلوب الخطف" وتعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة هاتف محمول وحقيبة يد حال تواجدها بالمدينة المشار إليها. 

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر بتاريخ 28 /11/2023 من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط، بتضررها من حادث سرقة تعرضت له من قبل مجهول يستقل دراجة نارية أثناء سيرها بدائرة القسم.

وتم تحديد وضبط العنصر الجنائي مرتكب الواقعة والدراجة النارية، وكذا المسروقات المُبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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