سقوط سيدتين بتهمة الدجل والشعوذة وسرقة مشغولات ذهبية

كشف قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع فيسبوك بشأن تعليق يتضمن الادعاء بقيام سيدتين بسرقة مصوغات ذهبية من طفلتين بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق تضمن الإدعاء بقيام سيدتين بسرقة مصوغات ذهبية من طفلتين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وقد أمكن تحديد القائم على النشر "مقيم بدائرة المركز"، وباستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ 23 ديسمبر حضرت سيدتان مجهولتان لمنزله وادعائهما بقيامهما بأعمال "السحر والشعوذة" وتقابلتا مع كلًا من (زوجته، وكريمته) وتمكنتا من سرقة مصوغات ذهبية خاصة بهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبتي الواقعة (مقيمتان بدائرة مركز شرطة ديروط) وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها وبمواجهتهما اعترفتا لارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.