جامعة سوهاج تستعد لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة أنهت كل استعداداتها الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات. لتستمر حتى يوم الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤، لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي اعتبارا من السبت ٢٧ من نفس الشهر.



وأكد النعماني، أنه تم توفير كل سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، أثناء أداء امتحانات، وإعلان الجداول للطلاب ومواعيدها، وأماكنها، إلى جانب إعداد وتجهيز القاعات وكل الخدمات المقدمة لتتناسب مع ظروف الطلاب من ذوي الإعاقة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مضيفًا أنه تم مراعاة إجازات الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون إجازة من الكلية والامتحانات، مشدداً على ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الامتحانات، لحل أية مشكلة تقابل الطلاب من خلال جدول يجري وضعه، والالتزام به، مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كل الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.



وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير لعقد الامتحانات داخل القاعات الامتحانية والمدرجات وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة الجميع، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.



وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيؤدي الامتحانات ٦٣٨٦٤ طالبا وطالبة، بعدد ١٧ كلية ومعهد، بإجمالي عدد لجان٣٩٦ لجنة، مقسمة على فترتين إحداهما صباحية والأخرى مسائية، إلى جانب الكليات الطبية وعددها (٥ كليات)، و التي سوف تؤدي امتحاناتها إلكترونياً بمركز الاختبارات الإلكترونية، و تتميز هذه الامتحانات بحصول الطالب على نتيجة الامتحان فور الانتهاء من تسجيل الإجابة، كما تتيح له معرفة الإجابة النموذجية المفترضة، مشيرًا إلى أن الكليات قد وضعت مقترحات للجداول الزمنية للامتحانات وتم عرضها على الطلاب ومناقشتها وتم تلقي مقترحات وإعداد الجداول بصيغة نهائية وإعلانها، على أن تكون مقر اللجان بحرمي الجامعة القديم والجديد والحويتي.