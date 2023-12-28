تسلم ماكينات خياطة لأوائل دفعة المتدربين بقرية البريجات بكوم حمادة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتسليم 3 ماكينات خياطة لأوائل دفعة المتدربين على مهنة التطريز والخياطة بالعربات المتنقلة بقرية البريجات بكوم حمادة وذلك مكافأة لتميزهم وتفوقهم فى الدورة التدريبية ولمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحويل الشباب من راغبي العمل إلى أصحاب أعمال.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن مهنة الخياطة والتطريز تلقى إقبالًا كبيرًا من السيدات بالقري، حيث مكنهم التدريب من تعلم حرفة تساعدهم في إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم، مشيرةً إلى أن مبادرة "مهنتك مستقبلك" تعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية، لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتشجيع وتحفيز الشباب للإقبال على البرامج التدريبية الهادفة لتأهيلهم لسوق العمل، وضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.