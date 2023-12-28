موعد مباراة توتنهام وبرايتون اليوم بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق توتنهام هوتسبير، لمواجهة نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الخميس، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير أمام برايتون

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجه برايتون

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: إيمرسون، كريستيان روميرو، دافيديسون، سير ويليام.

خط الوسط: روب هولدينغ، بيير-إيميل هويبرج، ريان سيسينيون.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هاري كين، سون هيونج-مين.

تشكيل برايتون المتوقع لمواجهة توتنهام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، لوك شو، دانيال جينكز، لوك ألبرت.

خط الوسط: إيثان بيلي، أليكس ليك، جايل مالين.

خط الهجوم: إيبراهام ميندي، نيل موباي، لياندرو تروسار.