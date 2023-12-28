«دوبيزل مصر» تستقبل 20 مليون زيارة شهريًا خلال 2023

أعلنت منصة الإعلانات المبوبة دوبيزل مصر عن استقبالها 20 مليون زيارة شهريا خلال العام الجارى وذلك على كافة الأقسام المتواجدة على المنصة، وهو ما يعكس الاستحواذ على إقبال جزء كبير من العملاء من بائعين ومشترين فى السوق المصرى.

وأوضحت المنصة، أنها تلقت ونشرت 300 ألف إعلان شهريا لسلع مختلفة، مما يجعلها الخيار الأول للعملاء الراغبين فى بيع سلعهم مهما كان نوع السلعة، كما أن المنصة نجحت فى خدمة 130 ألف بائع أتموا عملية البيع، بالإضافة إلى خدمة 500 ألف مشتر لسلع متنوعة معروضة على المنصة، وهى أرقام قوية تؤكد سهولة استخدام المنصة للعملاء من البائعين والمشترين.

وأشارت المنصة إلى إجرائها العديد من التعديلات والتغييرات التكنولوجية التى تضمن تجربة مستخدم سهلة ومريحة، تمكن المستخدم من بيع وشراء منتجاته أسرع وتأخذ فى الاعتبار إتاحة طرق الدفع الإلكترونى المختلفة مثل الدفع بالبطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية كفودافون كاش وفورى، كما تتضمن المنصة أقساما متنوعة تلبى مطالب الكثير من المواطنين الباحثين عن سلع مختلفة أبرزها العقارات والسيارات والأجهزة الإلكترونية والأثاث والديكور.

وأكدت المنصة استهدافها تحقيق مزيد من النجاحات خلال العام الجديد، وزيادة عدد الزيارات وإضافة مزيد من التيسيرات التكنولوجية التى تحقق تجربة زيارة ممتعة وجاذبة للعميل الراغب فى البيع أو الشراء أو حتى التعرف على حركة السوق وأسعار سلعة معينة.