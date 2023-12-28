Gates Developments»» تتعاقد مع DMA لتصميم مشروعها الجديد فى الساحل الشمالى

أعلنت شركة Gates Developments تعاقدها مع DMA كمصمم هندسى لمشروع الشركة الجديد والذى يقام على مساحة 206 فدادين بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، حيث تسعى الشركة من خلال هذا التعاقد للاستفادة بالخبرات الكبيرة والمتميزة لشركةDMA للاستشارات الهندسية لتقديم منتج عقارى مختلف.

وكانت شركة Gates Developments قد قامت بتوقيع عقود أرض مشروع الساحل الشمالى بالشراكة مع شركة بابيك للاستثمار العقارى «مالكة الأرض».

وعبر حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments عن سعادته البالغة بتوقيع العقود مؤكدا أن الأرض تقع فى منطقة متميزة للغاية فى الكيلو 200 فى رأس الحكمة حيث من المتوقع أن تصل مساحته البنائية حوالى 350 ألف متر بإجمالى استثمارات تصل لحوالى 40 مليار جنيه مشيرًا إلى أنه من المقرر إطلاق المشروع فى أواخر الربع الثانى من 2024.

وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments أن التعاون مع مكتب DMA للاستشارات الهندسية يعد مكسب كبير لشركتنا حيث تم اختيارها كمصمم للمشروع نظرا لما تمتلكه من خبرات طويلة كونها شركة متخصصة فى مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط الحضرى والتصميم الداخلى والإنشائى والهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والإشراف على التنفيذ.