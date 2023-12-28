صرف الإسكندرية: تلقينا تحذيرا يوم الثلاثاء من الأرصاد بسقوط أمطار (فيديو)

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن الشركة تلقت يوم الجمعة الماضية تحذيرا من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة وغزيرة وتقلبات جوية، حيث بدأت في اتخاذ الاحتياطيات يوم الجمعة الماضي حتى أول أمس الثلاثاء.

التقلبات الجوية

وأضاف “نافع” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "خففنا من الإجراءات يوم الثلاثاء الماضي، ثم وصلتنا توقعات بأن التقلبات الجوية ستحدث في الإسكندرية وستسقط أمطار متوسطة وغزيرة اعتبارا من مساء يوم الثلاثاء".

الصرف الصحي بالإسكندرية

وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: "اتخذنا الاستعدادات مرة أخرى مساء يوم الثلاثاء، وفي فترة الليل شهدت الإسكندرية أمطارا متوسطة وغزيرة على معظم الأحياء، وحتى الآن الظروف جيدة وكل الأجهزة التنفيذية مستنفرة في المحافظة وتم التعامل مع النوة والتغيرات المناخية ولم يحدث أي إعاقة مرورية على مستوى المحافظة".