أنشطة مشاركة مجتمعية لشركة مياة الفيوم بالقرى المنفذ بها توسعات الصرف الصحي

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن المكون المجتمعي بالشركة نفذ عدة أنشطة متنوعة داخل القرى المستهدفة لتنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحى.و تم تنفيذ حملة طرق أبواب بقرية السيد رحيل ووليدة بقرية سنهور البحرية بمركز سنورس وقرية بني صالح بمركز الفيوم وندوة توعية داخل مدرسة سكينة ايوب .

يأتى ذلك فى اطار التوجيهات بضرورة تواجد المكون المجتمعي بالشركة بين المواطنين بالقرى الجاري بها تنفيذ برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIP ومنحة من الاتحاد الأوروبي ، والتواصل مع المواطنين بصورة مستمرة لبحث ومناقشة شكواهم والاستماع لارائهم ومقترحاتهم .

وأوضح النجار، أن الهدف من حملات طرق الأبواب وندوات التوعية تعريف المواطنين بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم وتعريفهم بآلية الشكاوى وكيفية التواصل مع الشركة حالة حدوث أي شكوى متعلقة بتنفيذ الأعمال لضمان عدم وقوع أي أضرار على المواطنين أوالعاملين بالمشروعات الجاري تنفيذها وحث المواطنين على الحفاظ على تلك المشروعات وتعاون جميع الأطراف لضمان الإنتهاء من الأعمال في موعدها المحدد وفق الجدول الزمني حتى يتسني للمواطنين الاستفادة من هذه المشروعات .

جديد بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى خدمة ٥٧ قريه بخدمة الصرف الصحي والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العذبة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والإجتماعية والاقتصادية لسكان القرى الأكثر احتياجاََ والارتقاء بمستوى معيشتهم.

تأهيل معامل الصرف الصحى

ومن جهه اخرى فقد نظمت شركة مياه الفيوم دورة تدريبية عن المتطلبات الاساسية لتاهيل معامل محطات الصرف الصحى للحصول على شهادة الايزو 17025 .

وتهدف الدورة الى تعريف العاملين ببعض البنود الادارية وطرق الاختبار والقياس للعينات وطرق التحكم واللايقين وذلك لرفع كفاءة العاملين فى اجراء التحاليل الكيميائية باقصي درجة من الدقة والكفاءة العالية ذلك ضمن برنامج تأهيلى لمعامل المحطات الصرف للحصول على شهادة الأيزو 17025 وذلك من خلال فريق عمل من الإدارة العامة للمعامل المركزية لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة بقطاع المعامل.

11

33