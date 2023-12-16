استجابة للوفد.. القومية للشرب: الصرف الصحي بقرية جصفا قيد التنفيذ

أكدت إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن مشروع الصرف الصحي في قرى محافظة الدقهلية وبالأخص قريـة جصـفا بميـت غمـر جاري تنفيذها لنها تقع ضمن مشروع تطوير قري الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

مشروع تطوير قري الريف المصري

وأشارت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب، بأن محافظة الدقهلية تقع ضمن المحافظات الجاري تنفيذ مشروع تطوير قري الريف المصري بها ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" حيث انه جاري حاليا تنفيذ المرحلة الاولي بمركز شربين وسوف يتم تنفيذ باقي مراكز محافظة الدقهلية بالمراحل التالية.

وأضافت مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب بأن أعمال توصيل مياه الشرب للمناطق والأهالي من اختصاص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

جاء ذلك استجابة للشكوى المنشورة ببوابة الوفد تحت عنوان " أهـالي قريـة جصـفا بميـت غمـر يـشـكون من نقص الخدمات غاز – مياه - صرف صحي" بتاريخ الإثنين 13 نوفمبر لعام 2023.