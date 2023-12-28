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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"كارت شحن".. إيرادات منخفضة للفيلم في أول عرضه بمصر

فيلم كارت شحن
فيلم كارت شحن

بلغت إيرادات فيلم "كارت شحن" بطولة الفنان بيومي فؤاد ومحمد ثروت، منخفضة في أول أيام عرضه في مصر، أمس، الأربعاء 85,934 جنيه في شباك التذاكر. 

بينما تمكن فيلم "كارت شحن"، من التواجد في قائمة الأعمال الأكثر تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية لهذا العام. 

بوستر فيلم كارت شحن

قصة فيلم كارت شحن

تدور أحداث الفيلم حول "شريف" الموظف من الطبقة المتوسطة، والذي يعيش حياة بسيطة رفقة عائلته الصغيرة، حتى يظهر له رجل غامض يستغله ماديًّا من خلال التكنولوجيا الرقمية، ويتسبب له في العديد من المواقف غير المتوقعة.

 

أبطال فيلم كارت شحن

فيلم "كارت شحن" بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، عمرو رمزي، إسماعيل فرغلي، سامي مغاوري، وإخراج شادي علي وتأليف محمود صابر. 

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