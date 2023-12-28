الضمان الاجتماعي.. طريقة تفعيل البطاقة الرقمية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية طريقة تقديم اعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي، عبر المنصة الإلكترونية بالتزامن مع اقتراب إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي للمستفيدين.

وكانت الوزارة أوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية والتي تكون عبر تطبيق HRSD "البطاقة الرقمية"، أومنصة الدعم والحماية الاجتماعية .

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ”

تحميل تطبيق HRSD

تسجيل الدخول إلى التطبيق.

انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.

انتقل إلى البطاقة الرقمية

الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

وتتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان، ونستعرض خلال السطور التالية خطوات تفعيل البطاقة والتي تأتي على النحو التالي:

تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.

قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.

التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.

تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

موعد معاش الضمان الاجتماعي 2024

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج.