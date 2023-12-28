موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا على برونزية السوبر المصري

يستعد فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لمواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، علي ستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، للمنافسة على المركز الثالث والميدالية البرونزية لكأس السوبر المصري.

وتحتضن الإمارات النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري، والتي يشارك فيها أربع فرق لأول مرة في نظامه الجديد.

وكانت مباريات نصف النهائي بين فيوتشر وبيراميدز إنتهت بخسارة الأخير بركلات الترجيح الماراثونية بنتيجة 14-13، ليتأهل فيوتشر للنهائي ويضرب موعدًا مع الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم في كأس السوبر

من المقرر أن تقام المباراة مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقتي مكة المكرمة وذلك على ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

تنقل المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس كما تنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري بين بيراميدز وسيراميكا للحكم محمود البنا ويعاونه المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، الحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو “VAR” والحكم المساعد “VAR” سمير جمال.