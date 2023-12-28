كل ما تريد معرفته عن مباريات السوبر المصري الليلة في يوم الختام

يُسدل الستار مساء اليوم الخميس، علي بطولة السوبر المصري التي تحتضنها الإمارات، وذلك بإقامة مباراتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي الأهلي مع نظيره فيوتشر في النهائي، بينما يلتقي فريق بيراميدز مع سيراميكا لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع.

وتحتضن الإمارات النسخة الجديدة من بطولة السوبر المصري، والتي يشارك فيها أربع فرق لأول مرة في نظامه الجديد.

حيث يشارك الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، بينما يشارك بيراميدز كوصيف الدوري، ويشارك فيوتشر كرابع الدوري المصري، بينما يشارك فريق سيراميكا كليوباترا كبطل كأس الرابطة المصرية.

وإنطلقت البطولة يوم الإثنين الماضي 25 ديسمبر من نصف النهائي، وذلك عندما ألتقي الأهلي مع سيراميكا وفاز المارد الأحمر بهدف نظيف ليحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

بينما إنتهي الصدام الكروي بين فيوتشر وبيراميدز بخسارة الأخير بركلات الترجيح الماراثونية بنتيجة 14-13، ليتأهل فيوتشر للنهائي ويضرب موعدًا مع الأهلي.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم في كأس السوبر

من المقرر أن تقام المباراة مباراة بيراميدز وسيراميكا اليوم الخميس، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقتي مكة المكرمة وذلك على ملعب ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري

تنقل المواجهة عبر قناة أون تايم سبورتس كما تنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر والقناة الناقلة :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد مودرن فيوتشر في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من الحكم محمد عادل ويساعده الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف عيد منصور وحكم فار محمود عاشور ومساعد فار يوسف البساطى.