الاحتلال يسرق 10 ملايين شيكل من محلات الصرافة بالضفة

شهدت الضفة الغربية بعد منتصف الليلة الماضية، اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تركزت في مُحافظات، جنين، وطولكرم، ونابلس، ورام الله والخليل، وأريحا، تم خلالها اقتحام العشرات من محلات الصرافة والاستيلاء على محتوياتها وسلب كميات كبيرة من المبالغ المالية والذهب والمجوهرات، كما تم اعتقال العديد من أصحابها واقتيادهم لجهة مجهولة.

دارت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في كثير من المناطق، وأسفرت عن استشهاد شاب في رام الله وإصابة آخر بالرصاص الحي في البطن في "نابلس"، إضافة إلى اعتقال العشرات.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تمت مداهمة 5 محلات صرافة في الضفة الغربية فجرًا، وصنفها الاحتلال بكونها "إرهابية" بزعم تحويلها أموال لقطاع غزة، وصادرت القوات المقتحمة نحو 10 ملايين شيكل من محلات الصرافة ما يعادل (3.6 ملايين دولار).

أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين، وحولتهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بزعم المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة.

بعد اقتحام العشرات من محلات الصرافة، تم اعتقال العديد من أصحابها واقتيادهم لجهة مجهولة؛ حيث اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طولكرم، وداهمت عددا من محلات الصرافة واستولت على محتوياتها واعتقلت أصحابها، وسط اندلاع مواجهات.

جابت دوريات الاحتلال شوارع المدينة، ونشرت دورياتها الراجلة وقناصتها بين المنازل والأراضي الزراعية، ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، وحولت عددا من أسطحها إلى أماكن لقناصتها.

اقتحمت القوات كذلك محل فخر الدين للصرافة وسط مدينة طولكرم، وبيت المقدس للصرافة في الحي الغربي، بعد خلع أبوابهما، وتعود ملكيتهما إلى محمد أمين أحمد عوض، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخلهما، والاستيلاء على بعض محتوياتهما، واعتقلت عددا من العاملين في هذين المحلين، بعد مداهمة منازلهم. كما تم اعتقال شاب من مخيم "نور شمس"، أثناء تواجده في منزل عمه في الحي الغربي لمدينة طولكرم.

اقتحمت ضاحية شويكة شمال طولكرم، وتمركزت في حارة النعالوة، فيما توجهت قوة أخرى إلى قرية الجاروشية المجاورة وقامت باقتحام عدد من منازل الفلسطينيين فيها، واقتحمت كذلك منزل فخر الدين أبو حسيب، أحد أصحاب شركة فخر الدين الصرافة في الحي الغربي للمدينة، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته، وسرقة بعض مقتنياته، وداهمت محل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل شمال طولكرم وعاثت فيه تدميرا وتخريبا وتكسير محتوياته.

وفي محافظة الخليل، أصيب 9 فلسطينيين بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول فجر اليوم الخميس، عقب مداهمة البلدة.

وأكدت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أن من بين المصابين 3 بالرصاص الحي، ونقلوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج.

وطالت عمليات الاقتحام الإسرائيلية في حلحول عددا من المنازل ومحلا للصرافة والمجوهرات، حيث تم إجبار أصحاب هذه المحل على فتحه بالقوة وتم تفتيشه والاستيلاء على خزنة وبعض محتوياته قبل أن تقوم بإغلاقه بلحام الأكسجين، فيما أبلغ عن شخصين، فيما أصيب فتى (17 عاما) برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجرًا.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بإصابة فتى في البطن برصاص الاحتلال الحي وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال وآلياتها العسكرية نابلس من جهة حاجز بيت فوريك وسيرت آلياتها العسكرية، ونفذت مداهمات واقتحامات طالت محلات صرافة والاستيلاء على محتوياتها واعتقال أصحابها، بينما تم اقتحام العديد من المنازل وإلحاق أضرار بمحتوياتها.

وفي محافظة جنين، أصيب 4 فلسطينيين في جنين، فجرا، إثر قصف طائرة مسيرة مجموعة من الفلسطينيين في منطقة مسجد خالد أبن الوليد في الحي الشرقي من المدينة.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر، بإصابة 4 فلسطينيين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة للاحتلال في جنين.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ" العنيفة" وأطلقت خلالها تلك القوات النار بكثافة، واقتحمت عددا من محلات الصرافة في المدينة والاستيلاء على بعض محتوياتها واعتقال أصحابها، وأطلقت النار على أحد محولات الكهرباء الرئيسة في المدينة وعطلته، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء واسعة.

ولفتت مصادر إلى إطلاق نار في "واد برقين" وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة للاحتلال ومواجهات مع الفلسطينيين، كما اقتحمت القوات عددا من البنايات في جنين وتمركز القناصة على أسطحها.