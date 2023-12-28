استمرار سقوط الأمطار على المحافظات.. وتحذيرات شديدة من الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، موضحة أن هناك استمرارًا لتدفق السحب الرعدية الممطرة على محافظة بورسعيد والدقهلية ومناطق من محافظة الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا وتزداد شدتها على شرق القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة لتكون متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

وأوضحت الهيئة، أن هناك أمطار على مناطق من مطروح والإسكندرية والمنوفية والغربية والفيوم، القليبوية والجيزة على مناطق متفرقة، وأيضًا أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وبني سويف والمنيا والزعفرانة والغردقة ورأس غارب، فضًلا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتابعت، الطقس السائد مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا على كافة الأنحاء حتى الاثنين المقبل.

وذكرت، الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على سواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا، كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والدلتا وجنوب القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14

سوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 12

أسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13