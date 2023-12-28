تساقط للأمطار على فترات وانتشار السحب الكثيفة بالفيوم

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شهدت سماء محافظة الفيوم اليوم الخميس، ظهور السحب المتوسطة التي يتخللها البرق، مع تساقط الأمطار الخفيفة على فترات وعلى بعض المناطق دون غيرها.

وأفاد خبراء الطقس، أن المحافظة سوف تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة مع تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق بالإضافة إلى زيادة سرعة الرياح.

وكانت السحب قد غطت سماء المحافظة بداية من مساء أمس الأربعاء بشكل متقطع ثم تحولت الى سحب كثيفة تصاحبها أمطار خفيفة، وزادت كثافة السحب ليلا، وسط تساقط للأمطار المتوسطة على فترات وفى مناطق دون غيرها، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتوقعات باستمرار الرياح وخاصة خلال ساعات النهار، وتزداد حدتها في المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية الاستعداد الكامل والجاهزية للتعامل مع التقلبات الجوية من خلال تواجد جميع معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع والطرق للتصدي لأي متغيرات في الطقس اليوم وخلال الأيام المقبلة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه رؤساء المدن والمراكز بضرورة التأكد من الجاهزية الكاملة للأفراد والمعدات ومتابعة تقلبات الطقس علي مدار الايام القادمة بسبب تنبؤات الطقس بدخول البلاد في موجة من التقلبات الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، موجها بضرورة التعامل الفوري مع كافة الاحتمالات حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتم تشكيل غرف عمليات بديوان عام المراكز تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز للتواصل مع جميع رؤساء الوحدات المحلية بالقرى ومتابعة الأحوال الجوية أولًا بأول على أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد والجاهزية بوضع كافة المعدات وسيارات وجرارات الكسح علي الجاهزية القصوى وصيانة أي معدة معطلة للعمل على التعامل مع كافة الاحتمالات، مع التنبيه على المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية على الطرق والشوارع ومتابعة ذلك من قبل الأجهزة التنفيذية، بالإضافة للانعقاد الدائم لغرفة العمليات الرئيسية للوقوف علي مستجدات الأمور واستعداد وحدة التدخل السريع للتدخل فورًا.

انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار والعظمى 20 درجة بالفيوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت أن درجات الحرارة على محافظة الفيوم الأحد تبلغ 20 درجة للعظمى نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 12 درجة مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح.